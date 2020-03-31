Тамбовщине выделили 249 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией

31 Март 2020 2020-03-31T15:03:41+03:00

На эти средства в регионе будут закуплены новое медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты

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Тамбовская область получит из федерального бюджета 249 миллионов рублей на организацию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Всего же на эти цели российским регионам выделят более 33,43 миллиарда рублей.

По информации регионального управления здравоохранения, средства направят на оснащение дополнительно создаваемого и перепрофилирование коечного фонда в лечебных учреждениях в соответствии с требованиями, утвержденными Минздравом России. Для этого в больницы Тамбовщины закупят необходимое медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

- В настоящее время во всех государственных лечебных учреждениях создан необходимый запас медикаментов, средств гигиены, дезинфицирующих средств, медицинских масок, оборудования. С персоналом больниц и поликлиник проведены занятия по отработке действий в случае выявления больных коронавирусной инфекцией, оказанию им медицинской помощи, дальней маршрутизации в инфекционные стационары, - сообщает администрация Тамбовской области.

В случае массовой заболеваемости коронавиурсом в Тамбовской области благодаря федеральным средствам количество инфекционных коек будет увеличено практически в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU