2020-03-31T15:03:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Тамбовщине выделили 249 миллионов рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией

На эти средства в регионе будут закуплены новое медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты
Ксения АЛЕШИНА
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В случаях массовой заболеваемости в тамбовских больницах увеличат количество коекВ случаях массовой заболеваемости в тамбовских больницах увеличат количество коекФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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Тамбовская область получит из федерального бюджета 249 миллионов рублей на организацию медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Всего же на эти цели российским регионам выделят более 33,43 миллиарда рублей.

По информации регионального управления здравоохранения, средства направят на оснащение дополнительно создаваемого и перепрофилирование коечного фонда в лечебных учреждениях в соответствии с требованиями, утвержденными Минздравом России. Для этого в больницы Тамбовщины закупят необходимое медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты.

- В настоящее время во всех государственных лечебных учреждениях создан необходимый запас медикаментов, средств гигиены, дезинфицирующих средств, медицинских масок, оборудования. С персоналом больниц и поликлиник проведены занятия по отработке действий в случае выявления больных коронавирусной инфекцией, оказанию им медицинской помощи, дальней маршрутизации в инфекционные стационары, - сообщает администрация Тамбовской области.

В случае массовой заболеваемости коронавиурсом в Тамбовской области благодаря федеральным средствам количество инфекционных коек будет увеличено практически в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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