На украшение Тамбова к 9 мая собираются потратить 4,2 млн рублей

31 Март 2020 2020-03-31T14:19:50+03:00

Пока неясно, будут ли проводиться массовые мероприятия, посвященные юбилею Победы, но закупка уже объявлена

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Комитет городского хозяйства администрации Тамбова ищет подрядчика, который украсит город к празднику Победы. На сегодняшний день неизвестно, будут ли проводиться в стране массовые мероприятия, не исключено, что из-за угрозы коронавируса их отменят или минимизируют. Тем не менее, в городе уже начали подготовку к этой дате: определены элементы праздничного убранства, которые требуют ремонта, разработаны новые объекты для украшения города.

Согласно аукционной документации, в областном центре появятся композиции «Георгиевская лента со звездой», «75 ПОБЕДА 1945 -2020», новые световые элементы и баннеры. Украшать, по традиции, будут места проведения массовых мероприятий – пл. Ленина, территорию у ЛДС «Кристалл», ул. Интернациональную, бульвар Энтузиастов и пр. Начальная стоимость контракта, который финансируется из средств городского бюджета, составляет 4,2 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU