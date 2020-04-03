2020-04-03T09:30:01+03:00
Общество

Педагоги подростковых клубов проводят с юными тамбовчаниями занятия по интернету

Ребятам не приходится скучать, сидя дома
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове педагоги дополнительного образования находят новые формы работы с детьми и подростками. Из-за того, что занятия в школе отменили в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, у юных тамбовчан появилось много свободного времени, которое им предлагают провети с пользой.

Так, школьники играют в шахматы через Интернет. Находясь дома, ребята в определенное время по расписанию подключаются к программе «Шахматы-онлайн», а педагоги подростковых клубов контролируют процесс игры, комментируют правильность комбинаций и отслеживают количество обучающихся.

- Педагоги, организующие занятия по программам художественной направленности, ведущие кружковую деятельность по декоративно-прикладному творчеству, проводят занятия с помощью современных мессенджеров: высылают детям фотоизображения поделок (аппликация, изотворчество, вышивка), видеоматериалы по выполнению заданий и дают необходимые рекомендации и советы, - сообщает информационное управление администрации Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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