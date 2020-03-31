В Уварово дезинфицируют подъезды и лифты
Управляющие компании города Уварово начали проводить в многоэтажках дезинфекцию входных групп, подъездов, а также лифтовых кабин.
Наряду с влажной уборкой в местах общего пользования применяется специальный раствор, которым сотрудники обслуживающих организаций обеззараживают поверхности. Одна из управляющих компаний города даже привлекла к этой работе профессионалов и пригласила из областного центра бригаду дезинфекторов. Специалисты обработали подъезды ряда домов в 4 мкр. и мкр. Молодёжный составом, губительным для бактерий и вирусов, но безопасным для жителей.
- По последним данным на территории города случаев заболевания коронавирусом не выявлено, - сообщает администрация Уварово.
ИСТОЧНИК KP.RU