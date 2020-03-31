В Тамбовской области выслушала приговор преступная пара, промышлявшая кражами

31 Март 2020 2020-03-31T16:31:53+03:00

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Двое жителей Уметского района выслушали приговор за целый ряд преступлений. Так, в июне прошлого года мужчина украл 3 радиатора системы отопления с территории здания бывшего молитвенного дома. Спустя десять дней парочка вернулась и похитила еще два радиатора, кражу совершал мужчина, в то время как его подруга следила, чтобы их никто не застал за этим.

Кроме того, женщину признали виновной в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью своему знакомому. Во время ссоры она ударила приятеля топором по ноге. Мужчина, в свою очередь, обворовал складское помещение в р.п. Умет и похитил оттуда канистры с керосином и грунтовкой, а также потолочные плиты и другие стройматериалы. Кроме того он ограбил свою знакомую.

- Обвиняемые признали свою вину и заявили ходатайства о постановлении приговора в особом порядке, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. – Мужчине с учетом имеющихся судимостей назначили наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии строгого режима, женщина, с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия маленького ребенка, получила наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU