В Тамбовской области задержали троих иностранцев, которые планировали реализовать больше полукилограмма героина

31 Март 2020 2020-03-31T12:04:00+03:00

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В марте сотрудники Управления Наркоконтроля УМВД региона задержали троих граждан ближнего зарубежья, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Во время личного досмотра иностранцев и их автомобилей полицейские обнаружили свертки с наркотиками разного веса, готовых для распространения бесконтактным способом. Их направили на экспертизу, которая подтвердила, что это был героин общим весом 600 граммов.

В СУ УМВД России по Тамбовской области возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Иностранцев арестовали и на период следствия отправили в изолятор.

Выяснилось, что все задержанные действовали по указке некого куратора - жителя Московской области, который направлял иностранцев в регионы для сбыта запрещенных веществ. Каждый из них получил инструкции по транспортировке, расфасовке, организации мелких партий наркотиков и дальнейшей организации их сбыта бесконтактным способом.

- Личность организатора наркобизнеса устанавливается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Задержанным грозит до двадцати лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU