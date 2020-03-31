Глава Тамбова Наталия Макаревич, вернувшись из Вьетнама, отказалась от премии в 168 тысяч рублей

31 Март 2020 2020-03-31T11:15:38+03:00

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Глава Тамбова Наталия Макаревич вернулась из Вьетнама в Тамбов 28 марта, и, как сообщает пресс-служба администрации города, сразу сообщила об этом на горячую линию управления Роспотребнадзора.

Сейчас градоначальница находится на обязательном 14-дневном карантине. Сообщается, что в условиях самоизоляции глава Тамбова выполняет свои должностные обязанности - дает необходимые поручения, проводит рабочие планерки, заслушивает отчеты заместителей. Все это происходит по телефону или в режиме видеосвязи.

- Хочу внести ясность в историю с премиями. С момента вступления в должность главы города я неоднократно публично на заседаниях гордумы категорически отказывалась от премий за работу и считаю это правильным - бюджет города имеет более важные задачи, - обратилась к горожанам Наталия Макаревич. - На последнем заседании городской Думы депутаты приняли решение о премировании ряда лиц, занимающих должности муниципальной службы, включая меня. Сделано это было в мое отсутствие. Я по-прежнему против выплаты мне премий. Поэтому приняла решение отказаться от всей начисленной суммы (в размере 168 тыс. руб.) и оставить ее в бюджете города.

ИСТОЧНИК KP.RU