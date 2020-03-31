2020-03-31T10:41:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 31 марта: заболевание подозревают у трех человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в области на утро 31 марта 2020 года [видео]
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Под наблюдением остаются 435 человекПод наблюдением остаются 435 человек
Изменить размер текста:

По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Тамбовской области два человека, переболевших коронавирусом, выписаны из больницы, еще один пациент может покинуть лечебное учреждение в ближайшее время. Из десяти человек, находящихся на госпитализации инфекцию подозревают у троих, у остальных диагноз не подтвердился.

- На домашнем карантине находятся 435 человек, - сообщают в штабе по предупреждению завоза и распространению в области коронавирусной инфекции. – Снято с наблюдения 297 тамбовчан.

Коронавирус в Черноземье. Данные на 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовская офтальмологическая больница закупила современное оборудование
В Тамбовской области задержали троих иностранцев, которые планировали реализовать больше полукилограмма героина
Глава Тамбова Наталия Макаревич, вернувшись из Вьетнама, отказалась от премии в 168 тысяч рублей
Коронавирус в Тамбове, новости на 31 марта: заболевание подозревают у трех человек
Пожилым тамбовчанам доставляют продукты и лекарства
В Тамбовской области началась акция «Первоцвет»
Тамбовские полицейские задержали двоих мужчин за кражу могильной ограды
Приставы арестовали у тамбовчанина машину в счет погашения долга
Житель Тамбовщины убил супругу, которая нелестно выразилась в адрес свекрови
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программе
Тамбовским аптекам отказывают в заявках на поставку медицинских масок
В Тамбовской области мужчина воровал в обеденный перерыв имущество птицефабрики, на которой работал
В Тамбове выбрали лучшего воспитателя
Тамбовчане, которые хотели купить маски, стали жертвами мошенников
Тамбовским предпринимателям окажут помощь во время пандемии коронавируса
Сбербанк обеспечил непрерывность обучения для 1000 школ по всей России
Тамбовчанам открыли бесплатный интернет-доступ к популярным образовательным и культурным платформам
Двое детей пострадали в аварии на улице Лермонтовской в Тамбове
Кинотеатр «Родина» в Тамбове разрисовали вандалы
Телефоны «горячих линий» по коронавирусу в Тамбове: куда звонить для консультации?
Из-за коронавируса в Тамбовской области приостановили работу санаториев и домов отдыха до 1 июня
Коронавирус в Тамбовской области, новости на 28 марта: от инфекции вылечили всех троих заболевших