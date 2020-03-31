Коронавирус в Тамбове, новости на 31 марта: заболевание подозревают у трех человек
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в области на утро 31 марта 2020 года [видео]
Под наблюдением остаются 435 человек
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По данным оперативного штаба, на сегодняшний день в Тамбовской области два человека, переболевших коронавирусом, выписаны из больницы, еще один пациент может покинуть лечебное учреждение в ближайшее время. Из десяти человек, находящихся на госпитализации инфекцию подозревают у троих, у остальных диагноз не подтвердился.
- На домашнем карантине находятся 435 человек, - сообщают в штабе по предупреждению завоза и распространению в области коронавирусной инфекции. – Снято с наблюдения 297 тамбовчан.
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ИСТОЧНИК KP.RU