Организациям Тамбовщины обещают поддержку во время угрозы коронавируса

31 Март 2020 2020-03-31T14:03:24+03:00

Чтобы получить помощь нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России»

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В Минтруде РФ решили контролировать ситуацию на рынке труда. Такие меры потребовались, чтобы не допустить ухудшения ситуации на отдельных предприятиях из-за введения режимов неполной занятости и простоя из-за ограничительных мероприятий, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Разработка мер поддержки предприятий и организаций для снижения напряженности на рынке труда будет осуществляться только на основании соответствующей информации от работодателей, размещенной на портале «Работа в России». Для этого им необходимо создать личный кабинет на портале.

Регистрация в личном кабинете даст работодателям возможность оперативно в электронном виде предоставлять информацию о введении у себя на педприятии режима удаленной работы, неполной занятости и других вынужденных мер.

По вопросам регистрации на портале можно обратиться в управление труда и занятости области по телефону 8(4752) 78-28-21.

- В 2020 году Минтрудом будут предусмотрены следующие меры поддержки организаций и предприятий, оказавшихся в непростой ситуации: временная занятость, организация общественных работ, опережающее профессиональное обучение - для работников, находящихся под риском увольнения, а также стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU