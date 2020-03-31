Тамбовская офтальмологическая больница закупила современное оборудование

31 Март 2020 2020-03-31T13:03:13+03:00

Операционный микроскоп обладает уникальной возможностью при проведении операций, как на переднем, так и на заднем отрезке глаза

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Тамбовская офтальмологическая больница за счет средств фонда обязательного медицинского страхования закупила современное дорогостоящее операционное оборудование. Это микроскоп офтальмологический операционный «Leica M822».

- Это новое поколение операционных микроскопов, которые обладают уникальной возможностью при проведении операций, как на переднем, так и на заднем отрезке глаза. Использование данного оборудования значительно улучшает визуализацию структур глаза при микрохирургических вмешательствах в офтальмологии, - сообщает пресс-служба управления здравоохранения по Тамбовской области.

Известно, что новый аппарат уже используется в работе.

Фото: управление здравоохранения по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU