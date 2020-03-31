Пожилым тамбовчанам доставляют продукты и лекарства

31 Март 2020 2020-03-31T09:44:03+03:00

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Чуть больше недели в Тамбовской области организована волонтёрская помощь гражданам, находящимся в группе риска по коронавирусу. За это время добровольцы получили более ста заявок на покупку и доставку лекарств и товаров первой необходимости.

На горячую линию поступило 62 заявки, из них выполнены 60, а две отложены по просьбе заявителя. Оставить заявку волонтёрам можно по телефону круглосуточной горячей линии 8 (800) 200-34-11, а также по телефонам в Тамбове 8(4752) 53-03-70, 8-926-704-27-60 (звонить в течение рабочего дня).

Также принимают звонки от граждан в волонтёрском центре по телефону 89005149135. Отработано уже 28 заявок. Звонки принимаются ежедневно без выходных с 8.00 до 20.00. Там же работает региональный колл-центр, где звонки принимают по телефону 89606699932. Колл-центр работает с 9.00 до 18.00 ежедневно. Волонтеры за неделю исполнили 17 заявок, шесть из них в районах области.

- Добровольцы приходят к заявителю в медицинских масках и перчатках, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Соблюдение санитарно-гигиенических норм - обязательное требование.

ИСТОЧНИК KP.RU