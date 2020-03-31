В Тамбовской области началась акция «Первоцвет»

31 Март 2020 2020-03-31T09:09:42+03:00

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Ежегодно в марте – апреле по всей России и в Тамбовской области проходит акция «Первоцвет». Её задачами является профилактика фактов сбора краснокнижных растений, поэтому первостепенная роль отводится именно разъяснительной работе с населением. Прежде всего, охранные и профилактические мероприятия проводятся на особо охраняемых природных территориях – в заповеднике «Воронинский» и региональных заказниках «Польновский», «Моршанский», «Хмелино-Кёршинский» и Нижневоронинский». Среди краснокнижных первоцветов - Подснежники складчатый и белоснежный, Белоцветники летний и весенний, Цикламены Кузнецова и кавказский, Шафран Гейфеля и многие представителей семейства Орхидных.

Из распространенных в Тамбовской области первоцветов можно назвать, в первую очередь, занесенный в региональную Красную книгу Прострел раскрытый, который также называют Сон-травой. В настоящее время его еще можно встретить в Тамбовском, Кирсановском, Знаменском, Никифоровском, Сосновском, Мичуринском и Инжавинском районах. Это многолетнее травянистое растение высотой 15-50 сантиметров с прямостоячими стеблями и прикорневыми листьями. Цветки у Прострела одиночные крупные, светло- лиловые, колокольчатые, снаружи опушенные, с жёлтой сердцевиной.

- За сбор занесенного в Красную книгу Тамбовской области Прострела раскрытого региональным законом об административных правонарушениях в Тамбовской области предусмотрены штрафные санкции в виде административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей, - сообщает управление по охране окружающей среды и природопользованию Тамбовской области.

Чаще всего на рынках в Тамбовской области в апреле можно встретить другой первоцвет – Пролеску Сибирскую. Это растение не включено в основную часть Красной книги Тамбовской области, но входит в Приложение к ней как вид, требующий особого внимания к его состоянию в природной среде. Поэтому это растение находится под профилактической охраной. Экологическое сообщество Тамбовской области в этот период призывает граждан проявить сознательность и воздержаться от сбора и покупки первоцветов.

ИСТОЧНИК KP.RU