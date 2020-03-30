Тамбовские полицейские задержали двоих мужчин за кражу могильной ограды
В Гавриловском районе в полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Она рассказала, что на местном кладбище с могилы ее родственника неизвестные украли ограду. Воры похитили ограждение в виде толстых цепей в количестве девяти штук.
В ходе розыска полицейские вышли на след двоих 50-летний мужчин, причастных к совершению кражи. Они признались в преступлении и пояснили, что украденное ограждение общим весом около 150 килограммов планировали сдать в пункт приема металлолома, но не успели.
- Как установлено полицейскими, мужчины ранее уже были судимы за схожие преступления. По словам злоумышленников, на кражу их толкнули материальные трудности. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU