2020-03-30T18:09:13+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали двоих мужчин за кражу могильной ограды

Они собирались сдать ее в металлолом, но не успели
Ксения АЛЕШИНА
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В Гавриловском районе в полицию обратилась 42-летняя местная жительница. Она рассказала, что на местном кладбище с могилы ее родственника неизвестные украли ограду. Воры похитили ограждение в виде толстых цепей в количестве девяти штук.

В ходе розыска полицейские вышли на след двоих 50-летний мужчин, причастных к совершению кражи. Они признались в преступлении и пояснили, что украденное ограждение общим весом около 150 килограммов планировали сдать в пункт приема металлолома, но не успели.

- Как установлено полицейскими, мужчины ранее уже были судимы за схожие преступления. По словам злоумышленников, на кражу их толкнули материальные трудности. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности задержанных, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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