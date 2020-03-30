2020-03-30T16:39:52+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины убил супругу, которая нелестно выразилась в адрес свекрови

Заступаясь за свою мать, мужчина нанес жене несколько ударов ножом
Ксения АЛЕШИНА
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Вечером, 29 марта, в одном из сел Петровского района по месту жительства было найдено тело 41-летней женщины с проникающим ранением грудной клетки. По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». В совершении данного преступления подозревается 50-летний супруг погибшей.

По версии следствия, 29 марта года этого года, находившийся в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый, во время конфликта с женой, схватил нож и ударил ее несколько раз в грудь. Ссора между супругами произошла из-за того, что женщина оскорбительно выразилась в адрес свекрови.

- В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время судом будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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