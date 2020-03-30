Тамбовским аптекам отказывают в заявках на поставку медицинских масок

30 Март 2020 2020-03-30T15:46:41+03:00

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Заместитель руководителя территориального органа Росздравнадзора по Тамбовской области Ирина Юмашева рассказала о ситуации с наличием медицинских масок в регионе. По ее словам, в ближайшее время поставок индивидуальных средств защиты не ожидается, т.к. производители отказывают аптекам в их заявках.

- Это проблема касается не только нашего региона, но и остальных субъектов России. Некоторые предприятия в регионах перестраивают свое производство под выпуск масок. Но чтобы соответствовать категории медицинских масок, необходимо пройти сертификацию. Регистрационное свидетельство в Росздравнадзоре готовы выдавать в ускоренном порядке, в течение 2-3 дней. Лечебные учреждения масками обеспечены, потому что они приобретались заранее, - сказала Ирина Юмашева.

В настоящее время проводится работа с тамбовскими предпринимателями, которые могли бы выпускать маски. Например, рассказовские трикотажники уже обеспечили ими местный отдел полиции. Что касается антисептиков и дезинфицирующих средств, то их в торговых сетях региона достаточное количество.

ИСТОЧНИК KP.RU