Приставы арестовали у тамбовчанина машину в счет погашения долга

30 Март 2020 2020-03-30T17:25:55+03:00

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В Тамбовской области мужчина задолжал более 200 тысяч рублей в пользу физического лица и добровольно погашать долг не собирался. Тогда судебные приставы арестовали автомобиль «Renault Duster», принадлежащий должнику на праве собственности.

- В настоящее время готовятся документы для оценки автомобиля. Денежные средства, полученные от его реализации пойдут на погашение задолженности, - пояснили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU