Приставы арестовали у тамбовчанина машину в счет погашения долга
Мужчина задолжал физическому лицу более 200 тысяч рублей
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В Тамбовской области мужчина задолжал более 200 тысяч рублей в пользу физического лица и добровольно погашать долг не собирался. Тогда судебные приставы арестовали автомобиль «Renault Duster», принадлежащий должнику на праве собственности.
- В настоящее время готовятся документы для оценки автомобиля. Денежные средства, полученные от его реализации пойдут на погашение задолженности, - пояснили в пресс-службе УФССП по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU