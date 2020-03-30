В Тамбове выбрали лучшего воспитателя
В Тамбове подвели итоги муниципального этапа XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году. Участие в нем приняли девять педагогов дошкольных образовательных учреждений. По результатам всех испытаний победителем стала Ольга Фокина из детского сада «Дюймовочка».
- Уже в апреле 2020 года Ольга Фокина представит Тамбов на региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», - прокомментировали в пресс-службе администрации города Тамбова.
Ольга Фокина работает воспитателем уже десять лет, шесть из которых в «Дюймовочке». Тамбовчанка неоднократно участвовала в различных конкурсах и фестивалях, где занимала призовые места. Например, в 2017 году ее признали лучшим воспитателем Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU