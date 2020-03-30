2020-03-30T13:47:33+03:00
Общество

В Тамбове выбрали лучшего воспитателя

Им стала Ольга Фокина, которая работает в детском саду «Дюймовочка»
Ксения АЛЕШИНА
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Ольга Фокина работает воспитателем уже десять летОльга Фокина работает воспитателем уже десять летФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове подвели итоги муниципального этапа XI Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России» в 2020 году. Участие в нем приняли девять педагогов дошкольных образовательных учреждений. По результатам всех испытаний победителем стала Ольга Фокина из детского сада «Дюймовочка».

- Уже в апреле 2020 года Ольга Фокина представит Тамбов на региональном этапе Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», - прокомментировали в пресс-службе администрации города Тамбова.

Ольга Фокина работает воспитателем уже десять лет, шесть из которых в «Дюймовочке». Тамбовчанка неоднократно участвовала в различных конкурсах и фестивалях, где занимала призовые места. Например, в 2017 году ее признали лучшим воспитателем Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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