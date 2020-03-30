В Тамбовской области мужчина воровал в обеденный перерыв имущество птицефабрики, на которой работал

30 Март 2020 2020-03-30T14:47:25+03:00

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В Первомайском районе 48-летний местный житель обвиняется в попытке кражи с птицефабрики, на которой он работал в убойном цехе. В разные дни ноября прошлого года в обеденный перерыв он похитил десять кольчужных перчаток, нож и приспособление для заточки ножей. Ущерб предприятию составил более 80 тысяч рублей.

Часть похищенных предметов мужчина спрятал в свой шкафчик в раздевалке, а другую – в укромном месте на территории цеха. Перчатки и нож он собирался вынести с территории предприятия для дальнейшей перепродажи.

Благодаря записям с камер видеонаблюдения, сотрудники службы безопасности птицефабрики вычислили вора и вызвали полицию. В отношении мужчины были возбуждены два уголовных дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

- По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Первомайского района для утверждения. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и был лишен водительского удостоверения, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU