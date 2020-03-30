Тамбовчане, которые хотели купить маски, стали жертвами мошенников

30 Март 2020 2020-03-30T12:50:03+03:00

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Жители нашего региона стали жертвами мошенников, пытаясь купить в Интернете медицинские маски. По данным УМВД России по Тамбовской области, 28 марта в регионе зарегистрировали две такие аферы. Первый пострадавший – 37-летний житель п. Крутые Выселки, прочел объявление о продаже масок на сайте Авито. Мужчина созвонился с продавцом, и перевел ему 43 тысячи рублей в счет покупки защитных средств. Больше он до продавца дозвониться не смог – его телефон был отключен. В этот же день в социальной сети ВКонтакте 28-летний управляющий одного из магазинов по продаже пива в Тамбове также поверил подобному объявлению и перевел 20 тысяч рублей, чтобы приобрести медицинские маски. Продавец также оказался аферистом и после перевода денег отключил телефон.

- Оба пострадавших обратились за помощью в полицию, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Ведутся поиски мошенников

ИСТОЧНИК KP.RU