Тамбовским предпринимателям окажут помощь во время пандемии коронавируса

30 Март 2020 2020-03-30T11:59:50+03:00

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Тамбовская областная торгово-промышленная палата информирует предпринимателей о новых условиях и мерах поддержки бизнеса в связи с введенными ограничениями. 26 марта в администрации области было принято постановление о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции. В документ по инициативе Тамбовской областной торгово-промышленной палаты был включен пункт, устанавливающий, что распространение COVID-19 становится в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности, который является обстоятельством непреодолимой силы. Это позволяет предприятиям и предпринимателям при нарушении своих обязательств перед контрагентами вести переговоры об освобождении от ответственности за такое нарушение либо о расторжении или пролонгации договоров, ссылаясь на п. 21 Постановления Администрации Тамбовской области №233.

В случае возникновения спорных ситуаций заключение/сертификат о наличии форс-мажорных обстоятельств в России уполномочены выдавать:

- региональные ТПП по договорам, заключенным между российскими субъектами предпринимательской деятельности;

- Торгово-промышленная палата РФ по внешнеторговым сделкам в отношении событий, наступивших на территории Российской Федерации.

Консультации, оформление и выдача заключения об обстоятельствах непреодолимой силы осуществляются в Тамбовской областной ТПП обращаться по телефону: (4752) 72-15-31, 75-63-53, e-mail: services@totpp.ru.

Кроме того, Тамбовская областная ТПП в условиях сложной экономической ситуации реализует следующий ряд мер. Проводит мониторинг влияния реализуемых карантинных мер на различные отрасли экономической деятельности в регионе. На основе собранной информации в ежедневном режиме направляет предложения в Торгово-промышленную палату РФ для аккумулирования и вынесения в правительство РФ. Проводит цикл дистанционных мероприятий с федеральными органами власти, разъясняющими динамично меняющиеся условия и меры, которые реализуются государством для поддержки бизнеса.

Для более оперативного обмена информацией с 27 марта Тамбовской областной ТПП открывается дополнительный канал, позволяющий получать все новости, анонсы и разъяснения в оперативном режиме в Телеграме - канал «Бизнес_68» (t.me/business_68). Также вся информация будет размещаться на сайте Тамбовской областной ТПП в соответствующем разделе: «Форс-мажор», а также в социальных сетях ТПП. По всем возникающим вопросам представители бизнеса могут обращаться на горячую линию (4752) 75-63-53 (ежедневно с 9.00 до 19.00). Электронная почта: tpp@totpp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU