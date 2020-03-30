2020-03-30T10:46:06+03:00
Происшествия

Двое детей пострадали в аварии на улице Лермонтовской в Тамбове

Травмы получили 4-летняя девочка и 6-летний мальчик
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В общей сложности в аварии получили травмы пять человекВ общей сложности в аварии получили травмы пять человекФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой получили травмы двое маленьких детей и трое взрослых, произошла 28 марта в 19 часов 30 минут на улице Лермонтовской в районе дома №101 города Тамбова. Как рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД, 50-летний водитель автомобиля «Рено Логан», выполняя поворот налево, столкнулся с автомобилем «Лада Гранта», под управлением 30-летнего мужчины.

- В результате аварии пострадали водитель автомобиля «Рено Логан» и его пассажиры: четырехлетняя девочка и 55-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Повреждения также получили водитель автомобиля «Лада Гранта» и его пассажиры: 27-летняя женщина и шестилетний мальчик. Пострадавшим оказали помощь на месте происшествия и в медицинском учреждении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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