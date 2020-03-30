Кинотеатр «Родина» в Тамбове разрисовали вандалы

30 Март 2020 2020-03-30T09:52:36+03:00

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В Тамбове неизвестные разрисовали здание кинотеатра «Родина», который является памятником истории и культуры. По данному факту управление государственной охране объектов культурного наследия обратилось в правоохранительные органы с просьбой о проведении проверки и привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- За подобные акты вандализма в отношении объектов культурного наследия предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность, - сообщают в управлении. - Кроме того, виновные лица, причинившие вред объекту культурного наследия, обязаны будут возместить стоимость восстановительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU