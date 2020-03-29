Телефоны «горячих линий» по коронавирусу в Тамбове: куда звонить для консультации?

29 Март 2020 2020-03-29T12:58:36+03:00

В области не осталось зараженных COVID-19

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Телефоны «горячей линии» по коронавирусу в регионе опубликовала обладминистрация. Жители Тамбовщины могут получить консультацию, связанную с COVID-19, по следующим номерам:

Самый простой способ позвонить на единый телефон 112. В зависимости от вопроса оператор соединит абонента с колл-центром соответствующей службы или ведомства.

Управление здравоохранения консультирует тех, кто вернулся из зарубежных поездок, по номеру: (4752) 45-45-86.

Также для тамбовчан, которые прибыли из стран с зарегистрированными случаями коронавируса, работают номера Управление Роспотребнадзора: (4752) 48-03-82 и Центра гигиены и эпидемиологии: (4752) 72-85-73, 72-03-19.

Управление по развитию промышленности и торговли области отвечает на вопросы по поводу социально значимых продовольственных товаров: (4752)79-15-71.

Росздравнадзор консультирует по наличию медицинских масок и противовирусных препаратов в аптеках области: (4752) 63-32-14, 63-32-15.

По вопросам, связанным с обучением и посещением детских садов, можно обратиться в управление образования и науки области: (4752)79-23-54.

В Тамбовской области не осталось заболевших коронавирусом. Трех человек, у которых ранее подтвердили COVID-19, уже выписали из больницы. С признаками ОРЗ в стационарах остаются 12 человек, у девяти тест на новую инфекцию показал отрицательный результат, три анализа - в работе. На домашнем карантине - 474 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU