Коронавирус в Тамбовской области, новости на 28 марта: от инфекции вылечили всех троих заболевших

28 Март 2020 2020-03-28T15:20:45+03:00

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В Тамбовской области выздоровели все три человека, у которых обнаружили коронавирус. Первой заболевшей стала 27-летняя женщина, приехавшая из Италии, ее выписали из больницы на этой неделе. Как сообщили в региональном штабе по предупреждению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции, в воскресенье, 29 марта инфекционную больницу покинут еще два пациента, которых вылечили от инфекции: 47-летняя женщина, побывавшая во Франции и 26-летний мужчина, приехавший из Англии.

- На сегодняшний день в Тамбовской области нет заболевших коронавирусной инфекцией, - сообщают в штабе.

На сегодняшний день в больницах с признаками ОРЗ остаются 12 человек, у 9-ти тест на коронавирус показал отрицательный результат, три находятся в работе. На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 474 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU