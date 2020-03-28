Тамбовчанин может получить судимость за невозврат долга
В полицию Рассказовского района обратился 41-летний мужчина, который сообщил, что еще летом 2019 года к нему обратился знакомый с просьбой занять денег. Житель Рассказово не стал отказывать приятелю и дал ему на условиях возврата 4000 рублей. Однако вернуть свои деньги мужчина не смог, знакомый ссылался на материальные трудности и оказывался отдавать займ. Полицейские нашли молодого человека. Выяснилось, что нигде не работающий мужчина деньги давно потратил, и отдавать знакомому долг даже не планировал.
- Полицейские устанавливают обстоятельства совершения преступления, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU