2020-03-28T12:44:15+03:00
Происшествия

Тамбовчанин может получить судимость за невозврат долга

24-летний мужчина позаимствовал у приятеля 4 тысячи рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В полицию Рассказовского района обратился 41-летний мужчина, который сообщил, что еще летом 2019 года к нему обратился знакомый с просьбой занять денег. Житель Рассказово не стал отказывать приятелю и дал ему на условиях возврата 4000 рублей. Однако вернуть свои деньги мужчина не смог, знакомый ссылался на материальные трудности и оказывался отдавать займ. Полицейские нашли молодого человека. Выяснилось, что нигде не работающий мужчина деньги давно потратил, и отдавать знакомому долг даже не планировал.

- Полицейские устанавливают обстоятельства совершения преступления, - сообщили в УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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