2020-03-28T13:53:30+03:00
Звезды

Трем тамбовским театрам выделят 15,5 млн рублей

Средства пойдут на оборудование и создание новых постановок
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Три театра Тамбовской области в 2020 году получат финансовую поддержку благодаря проекту «Культура малой Родины». Средства выделяются из федерального, областного, местных бюджетов, и общий объем финансирования в этом году составит 15,5 миллиона рублей.

Наибольший объем средств предусмотрен для Тамбовского государственного академического ордена «Знак Почета» драматического театра – 8,9 миллиона рублей. На эти деньги обновят электроосветительное и звуковое оборудование, а также созданы новые постановки, в том числе посвященные 75-летию Великой Победы.

- Мичуринский драматический театр получит 4,4 миллиона рублей, - сообщается на сайте регионального отделения «ЕР». - Финансирование направят на четыре новых постановки, на модернизацию и установку звукового оборудования. Тамбовский молодежный театр в рамках партийного проекта планирует заменить кресла в зрительном зале, на эти цели театру выделяют 2,2 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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