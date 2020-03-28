Одна из улиц Тамбова может получить имя ветерана Великой Отечественной войны Вячеслава Щетинина
В Тамбовскую городскую Думу Тамбовской области поступило предложение о присвоении одной из улиц города Тамбова имени Вячеслава Гавриловича Щетинина, ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, работника прокуратуры Тамбовской области. Высказать свое мнение об этой инициативе могут все жители города.
- Предложения можно направить в адрес Тамбовской городской Думы по электронной почте: post@tambovduma.ru, а также в письменном виде по адресу: г. Тамбов, пл. Первомайская, д. 28, кабинет 1 (основное здание Тамбовской городской Думы Тамбовской области), - сообщает пресс-служба гордумы. - Отзывы принимаются с момента публикации настоящего оповещения и по 30 апреля 2020 года включительно.
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