Одна из улиц Тамбова может получить имя ветерана Великой Отечественной войны Вячеслава Щетинина

28 Март 2020 2020-03-28T12:14:19+03:00

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В Тамбовскую городскую Думу Тамбовской области поступило предложение о присвоении одной из улиц города Тамбова имени Вячеслава Гавриловича Щетинина, ветерана и инвалида Великой Отечественной войны, работника прокуратуры Тамбовской области. Высказать свое мнение об этой инициативе могут все жители города.

- Предложения можно направить в адрес Тамбовской городской Думы по электронной почте: post@tambovduma.ru, а также в письменном виде по адресу: г. Тамбов, пл. Первомайская, д. 28, кабинет 1 (основное здание Тамбовской городской Думы Тамбовской области), - сообщает пресс-служба гордумы. - Отзывы принимаются с момента публикации настоящего оповещения и по 30 апреля 2020 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU