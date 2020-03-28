2020-03-28T12:12:45+03:00
Общество

Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы

Неустойки за невыполнение обязательств будут отменены
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для ее получения необходимо заполнить заявку онлайн.

ПАО Сбербанк предоставит кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам для клиентов, пострадавших от коронавируса COVID-19.

Отсрочка выплат может быть предоставлена на срок до 6 месяцев с увеличением срока кредитования до 12 месяцев, при этом неустойки за невыполнение обязательств по кредиту будут отменены. Основанием для кредитных каникул является пребывание на лечении от коронавируса либо реабилитации, нахождение в карантине после прибытия из-за границы либо в отпуске без сохранения заработной платы, а также потеря работы в результате сокращения, вызванного пандемией COVID-19.

Для получения отсрочки клиентам нужно предоставить соответствующий документ в зависимости от причины: больничный лист (можно в электронной форме) и документ о подтвержденном диагнозе COVID-19, трудовую книжку с отметкой об увольнении и официальные подтверждающие документы от работодателя об изменении условий или режима работы и оплаты труда.

Далее необходимо заполнить анкету на подачу заявки на кредитные каникулы на сайте банка в разделе «Кредиты – Реструктуризация», прикрепив фото или скан паспорта и подтверждающий документ. Банк сообщит вам о принятом решении.

Максим Дегтярев, вице-президент Сбербанка:

«Мы понимаем, с какими трудностями могут сейчас столкнуться наши заемщики. Очевидно, что многие из них не смогут какое-то время выполнять свои обязательства по кредиту в новых реалиях. Поэтому мы разработали простую и удобную процедуру оформления кредитных каникул на срок до полугода. Мы постараемся сделать все, чтобы помочь нашим клиентам.

При этом мы стремимся помочь предельно быстро, в связи с чем обращаем внимание на необходимость предоставления подтверждающего документа, без которого рассмотрение заявки невозможно».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Тамбовской области, новости на 28 марта: от инфекции вылечили всех троих заболевших
Тамбовчанин может получить судимость за невозврат долга
Трем тамбовским театрам выделят 15,5 млн рублей
Одна из улиц Тамбова может получить имя ветерана Великой Отечественной войны Вячеслава Щетинина
Сбербанк предоставит пострадавшим от коронавируса заемщикам кредитные каникулы
Тамбовчан приглашают присоединиться к «Часу земли»
В Тамбовской области закрыли все, кроме магазинов и аптек
Мичуринец угрожал убить подругу вилкой
Тамбовчанку, злоупотребляющую алкоголем, лишили родительских прав
В Тамбове на выходной неделе будут работать 5 детских садов
На рок-фестиваль «Чернозем» в Тамбов приедет экс-лидер «Кукрыниксов»
Тамбовчанки отдавали деньги обаятельному мошеннику
Тамбовская «Квадра» приостанавливает начисление пени для тех, кто не оплатит теплоэнергию до 10 апреля
В Тамбовской области полицейские задержали пензенца за вождение автомобиля под наркотиками
Тамбовчанам открыли бесплатный доступ к кино, спектаклям, выставкам и концертам
На Тамбовщине выявили бешенство у лисицы и собаки
Тамбовчанин предстанет перед судом за нападение на сотрудника вневедомственной охраны
Еще одним участником тамбовского рок-фестиваля «Чернозем» стала группа «Ундервуд»
Коронавирус в Тамбовской области, новости на 27 марта: коммунальщикам порекомендовали не начислять жителям пени за просрочку с оплатой платежек во время пандемии
Коронавирус в Тамбовской области: закрываются бары и кафе, а пожилых людей обязали оставаться дома
В тамбовскую колонию с помощью арбалета пытались доставить «запрещенку»