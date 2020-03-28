Тамбовчан приглашают присоединиться к «Часу земли»

28 Март 2020 2020-03-28T12:05:52+03:00

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28 марта, по всему миру пройдёт акция «Час Земли». Тамбовская область ежегодно принимает в ней активное участие. В этот день люди, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения на один час, с 20 часов 30 минут до 21 часа 30 минут, выключают свет и другие нежизненно важные электроприборы в знак международной экологической солидарности.

- Ожидается, что в регионе в акции примут участие профильные природоохранные ведомства, учебные заведения, экологические объединения. Экологи приглашают жителей региона присоединиться к акции, в том числе на сайте 60.wwf.ru, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Всемирная акция «Час Земли» проводится с 2007 года по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Каждый год у акции определяется тема. На этот раз участники поддерживают тему: «экологический активизм». В ходе кампании каждый участник может узнать, какая сфера эко-активизма подходит ему больше всего, а также как стать частью экологического движения и внести свой вклад в сохранение нашей природы и планеты. Для этого WWF России предлагает пройти специальный тест на сайте 60.wwf.ru. Ответив на несколько простых вопросов, каждый участник получит ответ и пошаговую инструкцию о том, как реализовать своё эко-предназначение

ИСТОЧНИК KP.RU