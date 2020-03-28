В Тамбовской области закрыли все, кроме магазинов и аптек
В Тамбовской области расширили список организаций, которые временно должны приостановить свою работу. Ранее речь шла о закрытии предприятий общепита, спортивных и развлекательных центров и кинотеатров. Согласно дополнениям, принятым главой администрации области Александром Никитиным, закрыться должны также магазины, кроме тех, что реализуют продукты и непродовольственные товары первой необходимости, салоны красоты, солярии, бани и сауны.
- Работа этих объектов приостанавливается с 28 марта по 5 апреля, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Тамбовской области.
Ограничение не распространяется на работу аптек.
ИСТОЧНИК KP.RU