2020-03-28T12:01:09+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тамбовской области закрыли все, кроме магазинов и аптек

Губернатор области Александр Никитин расширил список организаций, которые не будут работать до 5 апреля
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области расширили список организаций, которые временно должны приостановить свою работу. Ранее речь шла о закрытии предприятий общепита, спортивных и развлекательных центров и кинотеатров. Согласно дополнениям, принятым главой администрации области Александром Никитиным, закрыться должны также магазины, кроме тех, что реализуют продукты и непродовольственные товары первой необходимости, салоны красоты, солярии, бани и сауны.

- Работа этих объектов приостанавливается с 28 марта по 5 апреля, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Тамбовской области.

Ограничение не распространяется на работу аптек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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