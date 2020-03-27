В Тамбове на выходной неделе будут работать 5 детских садов

27 Март 2020 2020-03-27T16:53:11+03:00

Попасть в дежурные группы смогут и ребята из других учреждений

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На следующей неделе, которую Президент Владимир Путин объявил выходной, в Тамбове прекращают свою работу большинство детских садов.

Напомним, сейчас в городе работают 54 дошкольные образовательные организации. Мониторинг посещаемости на этой неделе (с 23 по 27 марта) показал, что в среднем в детские сады приводят около 30 процентов ребят. Воспитатели провели опрос родителей о необходимости посещении их детьми детского сада на следующей неделе — с 30 марта по 3 апреля. Выяснилось, что без детского садика не смогут обойтись родители 300 ребят. Для них в городе организуют работу пяти садов, в которых организуют 24 дежурные группы, численностью не больше 12 человек.

Для родителей детей дошкольного возраста, которые не смогут остаться дома, такие группы появятся в детских садах №12 «Звёздный», №28 «Золотой петушок», №47 «Лучик», №53 «Ёлочка» и №25 «Журавлик». Попасть туда смогут и воспитанники других дошкольных учреждений.

По всем вопросам направления детей в дежурные группы можно обращаться к руководителям детских садов и в управление дошкольного образования по телефонам:

детский сад № 12 «Звёздный» - 75-80-16, 72-53-25;

детский сад № 28 «Золотой петушок» - 72-91-40;

детский сад № 47 «Лучик» - 49-36-17, 44-64-21;

детский сад № 53 «Ёлочка» - 56-43-00;

детский сад № 25 «Журавлик» - 51-33-16.

Телефоны управления дошкольного образования – 48-19-35, 79-13-57, 48-21-72, 48-18-91.

ИСТОЧНИК KP.RU