2020-03-27T14:47:23+03:00
Общество

Тамбовская «Квадра» приостанавливает начисление пени для тех, кто не оплатит теплоэнергию до 10 апреля

Сейчас оплатить услуги компании можно только дистанционно, и такая возможность может быть не у всех
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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С 30 марта в Тамбове временно приостанавливают свою работу Центры обслуживания клиентов ПАО «Квадра». Перечислить оплату за тепло и горячую воду с этого момента можно будет только дистанционно, воспользовавшись сервисами «Личный кабинет» и специальным мобильным предложением.

- Учитывая, что не у всех потребителей есть возможность воспользоваться дистанционными сервисами, компания приняла решение приостановить начисление пени для всех физических лиц за поставку теплоэнергии (без обнуления ранее начисленной), - рассказали в ПАО «Квадра». – Это значит, что тем клиентам, которые не успеют своевременно оплатить услуги за март 2020 года, пеня начислена не будет.

Несмотря на отсутствие штрафных санкций, от оплаты услуг теплоэнергетиков тамбовчан не освобождают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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