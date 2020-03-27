Тамбовчанку, злоупотребляющую алкоголем, лишили родительских прав

27 Март 2020 2020-03-27T17:28:17+03:00

Одного ребенка женщина отдала на воспитание отцу, а другого - в приют

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В Уметском районе прокуратура поддержала в суде исковые требования управления образования и науки области о лишении родительских прав в отношении двоих детей одной из местных жительниц.

Как установил суд, женщина не занималась воспитанием своих детей и злоупотребляла алкоголем. Она нигде не работала, в связи с чем в 2018 году ее ограничили в родительских правах. При этом одного ребенка мать отдала на воспитание отцу, а второго поместила в социальный приют.

С тех пор мать не изменила своего отношения к детям. Женщина по-прежнему не устроилась на работу и продолжила выпивать. С детьми мать видится максимум два раза в год. Никакой материальной помощи им она не оказывает.

- Суд удовлетворил исковые требования управления образования и науки области, и лишил ответчицу родительских прав в отношении двоих детей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU