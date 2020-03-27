2020-03-27T18:05:46+03:00
Происшествия

Мичуринец угрожал убить подругу вилкой

Ссора между мужчиной и женщина произошла во время «пьяных» посиделок
Ксения АЛЕШИНА
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В Мичуринске полицейские раскрыли преступление, произошедшее 22 марта в микрорайоне Кочетовка. В этот день мужчина пришел в гости к своей 33-летней подруге и после выпитого спиртного, напал на нее с вилкой, высказывая угрозы убийством.

Сотрудники полиции задержали 33-летнего злоумышленника, который дал признательные показания в отделе полиции. В качестве вещественного доказательства вилка была изъята и направлена на экспертизу.

- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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