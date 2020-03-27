Мичуринец угрожал убить подругу вилкой
В Мичуринске полицейские раскрыли преступление, произошедшее 22 марта в микрорайоне Кочетовка. В этот день мужчина пришел в гости к своей 33-летней подруге и после выпитого спиртного, напал на нее с вилкой, высказывая угрозы убийством.
Сотрудники полиции задержали 33-летнего злоумышленника, который дал признательные показания в отделе полиции. В качестве вещественного доказательства вилка была изъята и направлена на экспертизу.
- В настоящее время ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 119 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU