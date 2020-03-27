Тамбовчанам открыли бесплатный доступ к кино, спектаклям, выставкам и концертам
Жителям Тамбовской области предлагают бесплатно воспользоваться онлайн-ресурсами, на которых можно познакомиться с виртуальными выставками, увидеть трансляции концертов, спектаклей и кино. Такие услуги предоставляют на порталах:
1. Портал Google Art & Culture. Виртуальные путешествия по музеям всего мира.
2. Проект #ТретьяковкаДома. Онлайн лекции научных сотрудников музея, экскурсии по постоянной экспозиции Третьяковской галереи, концерты и кинопоказы.
3. Прямые трансляции балетов Большого театра. Для просмотра необходима регистрация.
4. Виртуальный тур по Эрмитажу. Полная панорама залов, от пола до потолка, в формате HD. Помимо залов, есть фото и подробные описания к каждому экспонату в залах.
5. Мариинский театр. Онлайн-трансляции.
6. Александринский театр. Спектакли онлайн.
7. Metropolitan Opera. Ежедневные трансляции архивных спектаклей.
8. Радио Arzamas. Бесплатная подписка до 15 апреля по промокоду «КАРАНТИН».
9. Третьяковская галерея. Онлайн-экскурсии и лекции.
10. Московский планетарий. Онлайн-экскурсии.
11. МоМа. Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч работ.
12. Национальный музей естественной истории в Вашингтоне. Виртуальный тур.
13. Виртуальный тур по Сикстинской капелле. Полномасштабная панорама Сикстинской капеллы.
14. Метрополитен Музей (MET), Нью-Йорк. Виртуальный тур The Met 360° — серия коротких видео по основным залам музея.
15. Музей А. Н. Скрябина. Записи концертов классической музыки. 16. Московская филармония. Прямые трансляции концертов без публики.
Онлайн-кинотеатры:
1. «Кинопоиск HD» Онлайн-кинотеатр предоставляет бесплатную подписку по промокоду POKAVSEDOMA до конца апреля для ранее не зарегистрированных на платформе пользователей.
2. More.tv. Бесплатный доступ ко всем сериалам и фильмам. Необходимо пройти регистрацию и ввести код SIDIMDOMA в личном кабинете.
ИСТОЧНИК KP.RU