Тамбовчанам открыли бесплатный доступ к кино, спектаклям, выставкам и концертам

27 Март 2020 2020-03-27T12:40:08+03:00

Находясь дома, жители области могут познакомиться с культурным наследием всего мира

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Жителям Тамбовской области предлагают бесплатно воспользоваться онлайн-ресурсами, на которых можно познакомиться с виртуальными выставками, увидеть трансляции концертов, спектаклей и кино. Такие услуги предоставляют на порталах:

1. Портал Google Art & Culture. Виртуальные путешествия по музеям всего мира.

2. Проект #ТретьяковкаДома. Онлайн лекции научных сотрудников музея, экскурсии по постоянной экспозиции Третьяковской галереи, концерты и кинопоказы.

3. Прямые трансляции балетов Большого театра. Для просмотра необходима регистрация.

4. Виртуальный тур по Эрмитажу. Полная панорама залов, от пола до потолка, в формате HD. Помимо залов, есть фото и подробные описания к каждому экспонату в залах.

5. Мариинский театр. Онлайн-трансляции.

6. Александринский театр. Спектакли онлайн.

7. Metropolitan Opera. Ежедневные трансляции архивных спектаклей.

8. Радио Arzamas. Бесплатная подписка до 15 апреля по промокоду «КАРАНТИН».

9. Третьяковская галерея. Онлайн-экскурсии и лекции.

10. Московский планетарий. Онлайн-экскурсии.

11. МоМа. Онлайн-коллекция нью-йоркского музея современного искусства (МоМА), около 84 тысяч работ.

12. Национальный музей естественной истории в Вашингтоне. Виртуальный тур.

13. Виртуальный тур по Сикстинской капелле. Полномасштабная панорама Сикстинской капеллы.

14. Метрополитен Музей (MET), Нью-Йорк. Виртуальный тур The Met 360° — серия коротких видео по основным залам музея.

15. Музей А. Н. Скрябина. Записи концертов классической музыки. 16. Московская филармония. Прямые трансляции концертов без публики.

Онлайн-кинотеатры:

1. «Кинопоиск HD» Онлайн-кинотеатр предоставляет бесплатную подписку по промокоду POKAVSEDOMA до конца апреля для ранее не зарегистрированных на платформе пользователей.

2. More.tv. Бесплатный доступ ко всем сериалам и фильмам. Необходимо пройти регистрацию и ввести код SIDIMDOMA в личном кабинете.

ИСТОЧНИК KP.RU