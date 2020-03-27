На рок-фестиваль «Чернозем» в Тамбов приедет экс-лидер «Кукрыниксов»

27 Март 2020 2020-03-27T16:07:39+03:00

Алексей Горшенева знают как младшего брата солиста группы "Король и шут", а также как лидера группы "Кукрыниксы"

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Девятнадцатым участником рок-фестиваля «Чернозем» стала группа «Горшенев» во главе с Алексеем Горшеневым, младшим братом солиста группы «Король и Шут» и бывшим лидером группы «Кукрыниксы».

После юбилейного тура в 2018 году «Кукрыниксы» распались. Основатель коллектива Алексей Горшенев в этом же году создает новый проект «Горшенев». К участию в нем он котором приглашает барабанщика из старого коллектива Михаила Фомина. Вскоре к ним присоединился гитарист группы «Джейн Эйр» Сергей Григорьев. В начале 2019 года первая композиция коллектива «Имена» попадает в «Чартову дюжину» (хит парад «Нашего радио») и занимает первое место.

Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем» пройдет 14, 15 и 16 августа. Ранее были объявлены следующие участники: Гарик Сукачев, Вячеслав Бутусов, Эмир Кустурица, Юрий Каспарян с «Симфоническим КИНО», певица Гречка, певица Нуки, а также группы «Сплин», «Кис-Кис», «Операция Пластилин», «Бригадный подряд», «Черный вторник», «5 стихий», «Аффинаж», «Anacondaz», «Эпидемия», «Тараканы», «Серьга» и «Ундервуд».

ИСТОЧНИК KP.RU