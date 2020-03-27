2020-03-27T15:19:12+03:00
Происшествия

Тамбовчанки отдавали деньги обаятельному мошеннику

Мужчина обманул как минимум трех жительниц нашего региона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В конце прошлого года и в марте этого года в отделы полиции Тамбова обратились три местные жительницы, которые стали жертвами афериста. Все они ранее познакомились с обаятельным молодым человеком, с которым завязывали отношения. В какой-то момент мужчина обещал решить своим приятельницам сложные вопросы: одной помочь в приобретении недорого, но качественного автомобиля, второй трудоустроиться на высокооплачиваемую работу. Но за эти «услуги» ловелас брал определенную сумму денег. Доверчивые тамбовчанки вручали ему деньги, после чего мужчина пропадал.

Последнее такое заявление поступило в ОП№3 УМВД по г. Тамбову 26 марта. 36-летняя женщина рассказала полицейским о том, что некоторое время назад познакомилась с 32-летним жителем Тамбова, который пообещал устроить ее на хорошую работу. За свои хлопоты мужчина взял с не 69 тысяч рублей, якобы, чтобы дать их нужным людям. Спустя некоторое время молодой человек пропал. Прождав два месяца, женщина обратилась за помощью в полицию.

- Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову совместно с коллегами из Краснодара задержали на территории Краснодарского края тамбовского мошенника, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Подобную аферу он уже успел совершить и там. В общей сложности на его счету 4 мошенничества. В настоящее время он задержан и находится на территории Краснодарского края. Выясняется причастность мужчины к другим подобным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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