2020-03-27T12:07:46+03:00
Общество

На Тамбовщине выявили бешенство у лисицы и собаки

В городе Рассказово и Сосновском районе объявлен карантин
Ксения АЛЕШИНА
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Очередные случаи бешенства выявили в Тамбовской области. Так, на улице Центральной села Дельная Дубрава Сосновского района и на улице Ленинградской города Рассказово был объявлен карантин. В этих местах нашли заболевших лисицу и собаку.

Напомним, что в неблагополучном пункте запрещается: проведение выставок собак и кошек, выводок (выгуливание) собак, торговля домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта.

- Обо всех случаях неадекватного поведения животных, нападения или укусов, обнаружения трупов, незамедлительно сообщайте ветеринарному специалисту или в ближайшее госветучреждение, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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