2020-03-27T13:22:01+03:00
Происшествия

В Тамбовской области полицейские задержали пензенца за вождение автомобиля под наркотиками

Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы до двух лет
Ксения АЛЕШИНА
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На Тамбовщине 32-летний житель Пензенской области предстанет перед судом за управление автомобилем под наркотиками. Ранее за аналогичное правонарушение мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей и отобрали водительские права на 1 год и 6 месяцев.

Однако в феврале этого года пензенец вновь сел за руль в состоянии наркотического опьянения. Он был задержан полицейскими на территории Первомайского района. Химико-токсикологическе исследование показала, что водитель употреблял каннабиноиды.

- В отношении него подразделением дознания МОМВД России «Первомайский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения». Полицейскими опрошены свидетели, собраны улики и доказательства совершения уголовного преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

В марте этого года в марте уголовное дело с обвинительным заключением было направлено в прокуратуру Первомайского района для утверждения. Пензенца могут оштрафовать на сумму до 300 тысяч рублей, либо отправить в колонию на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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