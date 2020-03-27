Еще одним участником тамбовского рок-фестиваля «Чернозем» стала группа «Ундервуд»

27 Март 2020 2020-03-27T10:22:33+03:00

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Организаторы рок-фестиваля «Чернозем» у себя в соцсетях объявили восемнадцатого участника – группу «Ундервуд». Музыканты уже приезжали в Тамбов на самое душевное событие года в 2017 году.

«Ундервуд» - российская и украинская рок-группа, была основана в 1995 году в Симферополе. Активную творческую и концертную деятельность коллектив начал после переезда в Москву в 2000 году.

Напомним, что рок-фестиваль «Чернозем» пройдет 14, 15 и 16 августа. Тамбовчан ждут выступления Гарика Сукачева, Вячеслава Бутусова, Эмира Кустурицы, Юрия Каспаряна с «Симфоническим КИНО», певицы Гречки, певицы Нуки, а также групп «Сплин», «Кис-Кис», «Операция Пластилин», «Бригадный подряд», «Черный вторник», «5 стихий», «Аффинаж», «Anacondaz», «Эпидемия», «Тараканы» и «Серьга».

Кроме того, организаторы «Чернозема» прокомментировали слухи о том, что из-за сложившейся ситуацией с коронавирусом, рок-фестиваль в августе отменят. Однако на календаре только конец марта, поэтому об этом говорить еще рано.

- Земляки! Работа по подготовке к фестивалю ведется круглый год. «Чернозем -2020» — не исключение. Для нас, организаторов, он начался уже в августе, и было бы странно, согласитесь, почитав ленту новостей, сложить руки и закончить эту историю. Все происходит в штатном режиме. «Чернозём» — один из последних летних фестивалей. Надеемся, что в августе мы встретимся на привычном месте и душевно отфестивалим, как это и происходило на протяжении пяти предыдущих лет, - пишут организаторы. Мы внимательно следим за ситуацией и готовы к разному повороту событий. Времени до августа еще достаточно, а кардинальные решения (если в них появится необходимость) будут приниматься позже, исходя из предлагаемых на тот момент обстоятельств. Сейчас мы просто делаем свое дело и надеемся на благоприятный расклад. Берегите себя и своих близких!

ИСТОЧНИК KP.RU