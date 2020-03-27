Коронавирус в Тамбовской области, новости на 27 марта: коммунальщикам порекомендовали не начислять жителям пени за просрочку с оплатой платежек во время пандемии

27 Март 2020 2020-03-27T09:42:29+03:00

Заплатить за коммунальные услуги все равно придется, но без штрафных санкций

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Тамбовчан могут освободить от оплаты штрафов и пени за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. В адрес ресурсоснабжающих организаций, регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, управляющих компаний региона направлено письмо с рекомендацией приостановить начисления штрафов и пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ на время пандемии нового коронавируса (2019 — nCoV). Письмо подписал первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

- Отсрочка может быть предоставлена по заявлениям граждан, которые из-за эпидемии не смогут платить за жилищно-коммунальные услуги, - сообщает пресс-служба администрации тамбовской области. - Для этого необходимо написать заявление в свою управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, которая оказывает услуги напрямую. Сделать это можно также дистанционно - на сайтах компаний размещены адреса электронной почты для общения с потребителями.

Одновременно региональные власти рекомендовали приостановить начисление штрафов и неустойки в расчетах между управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями

ИСТОЧНИК KP.RU