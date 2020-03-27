2020-03-27T11:05:36+03:00
Происшествия

Тамбовчанин предстанет перед судом за нападение на сотрудника вневедомственной охраны

Мужчина устроил дебош в одном из кафе областного центра
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

По версии следствия, ночью 14 ноября прошлого года, в одном из кафе Тамбова сработала тревожная кнопка. Прибывшие на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны выяснили, что один из посетителей ведет себя агрессивно и выражается нецензурной бранью.

Когда росгвардейцы попытались успокоить мужчину, он набросился на одного из них и стал хвататься за его форменную одежду, порвав ворот куртки и пистолетную кобуру. Кроме того, тамбовчанин причинил полицейскому телесные повреждения.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело в суд, где оно сейчас рассматривается по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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