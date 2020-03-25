Тамбовчан ждет нерабочая неделя с 30 марта по 5 апреля

25 Март 2020 2020-03-25T18:07:24+03:00

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Президент России в видеообращении к жителям страны объявил следующую неделю нерабочей в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Как и остальные россияне, тамбовчане будут отдыхать с 30 марта по 5 апреля. При этом глава государства пообещал, что долгие выходные не повлияют не зарплату людей, она будет сохранена.

Однако данная мера не распространяется на медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти всех уровней. Губернатор Тамбовской области обратился к тамбовчанам и призвал их сохранять спокойствие, а также заботиться друг о друге.

- Думаю, что все прочувствовали опасность и сложность ситуации, прислушаются к рекомендациям врачей и органов власти. Большинство населения всю следующую неделю останется дома. Но органы власти будут усиленно работать и ежечасно контролировать положение дел с учетом новых вызовов. Перед нами большая ответственность за сферы жизнеобеспечения и экономику. Проблем в организации работы ЖКХ, торговли, аптек, медицинских организаций быть не должно, - говорит Александр Никитин. - Предстоит перестроиться в части налогообложения и контроля за уплатой налогов, которые формируют бюджет. Особую заботу следует проявить к семьям с детьми. Исполнительные органы власти уже сейчас намечают программу действий, времени на раскачку нет. Результаты будут зависеть от четкого выполнения каждым своих новых задач и эффективного взаимодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU