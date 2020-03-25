Сотрудники Росгвардии, которые избили 19-летнего тамбовчанина, получили по 3 года условно

25 Март 2020 2020-03-25T16:41:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тамбове вынесли приговор троим, теперь уже бывшим сотрудникам вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Как установили на следствии и в суде, ночью 24 мая они приехали в кафе на улице Мичуринской после того, как в заведении сработала тревожная кнопка. Администратор сообщила росгвардейцам, что двое молодых людей вели себя агрессивно, нецензурно выражались и провоцировали конфликтную ситуацию. Одного из дебоширов -19 летнего парня, сотрудники вневедомственной охраны решили сопроводить в отдел полиции, чтобы составить на него протокол за мелкое хулиганство. По пути между росгвардейцами и молодым человеком возникла ссора, во время которой стражи порядка несколько раз ударили парня по лицу и телу.

Избиение задержанного людьми в форме снял на телефон очевидец, а вскоре запись появилась в Интернете. После того, как с ней ознакомились следователи, в отношении сотрудников Росгвардии возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). После завершения расследования уголовное дело передали на рассмотрение в суд.

- Приговором суда фигурантам назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU