Тамбовского пристава подкупили подарочной картой на 20 тысяч рублей

25 Март 2020 2020-03-25T14:04:59+03:00

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В Тамбовской области работник одной из коммерческих организаций отправится под суд за подкуп сотрудника службы судебных приставов. В марте прошлого года мужчина передал судебному приставу одного из подразделений УФССП России по Тамбовской области взятку в виде подарочной карты в магазин бытовой техники на сумму 20 тысяч рублей. За это вознаграждение пристав отменил ограничительные меры и завершил исполнительные производства в отношении фирмы без взыскания исполнительского сбора. Преступление было выявлено при участии сотрудников регионального УФСБ России.

В отношении пристава и работника организации возбудили уголовные дела. Так, судебный пристав после того, как стали известны случаи получения взяток, в том числе и от других людей, получил наказание в виде штрафа в 800 тысяч рублей с лишением права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 2 года 6 месяцев.

Сотрудник фирмы будет отвечать по ч. 3 ст. 291 УК РФ «Дача взятки».

- Уголовное дело в отношении 36-летнего мужчины с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где сейчас рассматривается по существу, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU