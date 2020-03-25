Из-за коронавируса РЖД отменит часть поездов из Тамбова в Москву

25 Март 2020 2020-03-25T13:15:11+03:00

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По информации РЖД, периодичность курсирования поездов внутри страны в скором времени изменится. Такое решение приняли из-за снижения пассажиропотока на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

Тамбовчане стали реже ездить в столицу, поэтому в РЖД отменят ряд поездов направлением «Тамбов-Москва» и обратно. Сюда попадает поезд №45/46. На нем нельзя будет уехать из Москвы в областной центр с 24 апреля по 26 мая (кроме 30 апреля), а также 30, 31 мая и 1 июня. Этот же поезд не будет курсировать из Тамбова с 25 апреля по 27 мая (кроме 1 мая), а также 31 мая, 1 и 2 июня.

Поезд № 43/46 «Тамбов-Москва» отменяется отправлением из Москвы 27, 28, 29 мая, из Тамбова – 28, 29, 30 мая. Еще один поезд № 651/652 отменяется отправлением из Тамбова 16, 19, 28 апреля, 4, 5, 7, 11, 12 мая, из Москвы – 17, 20, 29 апреля, 5, 6, 8, 12, 13 мая.

Кроме того, уменьшится периодичность курсирования поезда №45/46 «Москва-Тамбов» из Москвы с 3 по 23 апреля по нечетным числам, а также из Тамбова с 4 по 24 апреля по четным числам.

- Часть поездов, которые не пользуются спросом в настоящий момент, временно не будут курсировать. Пассажирам будет предложено совершить поездки по запланированным маршрутам в те же даты или близкие к ним на других поездах, либо вернуть в полном объеме средства за проездные документы, приобретенные в отмененные поезда, - сообщает пресс-служба РЖД.

ИСТОЧНИК KP.RU