2020-03-25T12:12:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тамбове, новости на 25 марта 2020 года: три человека остаются на лечении, еще 13 пациентов госпитализировали с признаками ОРВИ

Под наблюдением остаются 358 жителей области
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Официальное количество больных коронавирусом не увеличилосьОфициальное количество больных коронавирусом не увеличилось
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Стали известны данные о ситуации с коронавирусной инфекцией в Тамбовской области по состоянию на 25 марта. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, на лечении остаются три пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Все они находятся в инфекционной больнице.

Остаются под медицинским наблюдением 283 человека, приехавшие из неблагополучных стран: КНР, Южной Кореи, Италии, ФРГ, Испании, Франции, Исламской Республики Иран и др. Всего под контролем врачей находилось 358 человек (343 прибывших и 15 контактных), в настоящее время 62 человека сняты с медицинского наблюдения.

- Все прибывшие изолированы по месту жительства, ежедневное медицинское наблюдение проводится на дому, применяются лабораторные исследования, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области. - Признаков инфекционных заболеваний у наблюдаемых не выявлено, результаты обследования на коронавирусную инфекцию отрицательные.

В больницах сейчас находятся 13 человек с проявлениями острого респираторного заболевания. Ранее одного такого пациента выписали, коронавирус у него не подтвердился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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