В Мичуринске хозяин дома угрожал убить гостя осколком стекла

25 Март 2020 2020-03-25T17:33:03+03:00

Конфликт между товарищами чуть не обернулся трагедией

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В Тамбовской области за прошедшие сутки полицейские зарегистрировали три факта, связанных с угрозой убийством. В основном инциденты происходили по одному и тому же сценарию, когда в доме собирается компания и распивает алкоголь. После выпитого спиртного, обычно происходят конфликты.

Так, в учхозе Комсомолец города Мичуринска на улице Железнодорожной 33-летний мужчина поссорился со своим приятелем. Хозяин дома схватил осколок стекла и стал угрожать гостю убийством. Потерпевшему удалось вовремя покинуть жилище и вызвать полицию.

Мичуринец был задержан сотрудниками полиции. Стражи порядка изъяли в качестве вещественного доказательства осколок стекла и направили на экспертизу.

- В отношении злоумышленника ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение м тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU