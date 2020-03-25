В Мичуринске хозяин дома угрожал убить гостя осколком стекла
В Тамбовской области за прошедшие сутки полицейские зарегистрировали три факта, связанных с угрозой убийством. В основном инциденты происходили по одному и тому же сценарию, когда в доме собирается компания и распивает алкоголь. После выпитого спиртного, обычно происходят конфликты.
Так, в учхозе Комсомолец города Мичуринска на улице Железнодорожной 33-летний мужчина поссорился со своим приятелем. Хозяин дома схватил осколок стекла и стал угрожать гостю убийством. Потерпевшему удалось вовремя покинуть жилище и вызвать полицию.
Мичуринец был задержан сотрудниками полиции. Стражи порядка изъяли в качестве вещественного доказательства осколок стекла и направили на экспертизу.
- В отношении злоумышленника ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение м тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU