2020-03-25T11:36:29+03:00
Происшествия

Тамбовчанин назло бывшей девушке разослал знакомым интимное видео с ее участием

Молодой человек не смог смириться с тем, что у его возлюбленной появились новые отношения
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 27-летнего местного жителя будут судить сразу по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 137 «Незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия» и ч. 2 ст. 242.1 УК РФ «Изготовление, хранение в целях распространения и распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

По версии следствия, в начале прошлого года обвиняемый узнал, что его бывшая девушка начала встречаться с другим парнем. Молодой человек очень разозлился и решил отомстить ей. Тамбовчанин разослал в соцсети интимное видео с участием возлюбленной ее родным и знакомым. Эту видеозапись он сделал еще в мае 2018 года, воспользовавшись тем, что его 17-летняя подруга спит.

- В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволяющая направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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