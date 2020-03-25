Тамбовчанин не смог продать квартиру из-за долга по кредиту в 300 тысяч рублей
Лишь только этого мужчина погасил задолженность
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На исполнении в Советском районном отделе судебных приставов УФССП России по Тамбовской области находилось исполнительное производство о взыскании с тамбовчанина задолженности по кредиту в размере 300 тысяч рублей. Должник не спешил погашать долг и игнорировал судебные решения.
Тогда судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры, которая принадлежала мужчине. Тамбовчанин не смог продать ее, поэтому ему пришлось прийти в отдел УФССП и полностью погасить задолженность.
ИСТОЧНИК KP.RU