2020-03-25T17:05:56+03:00
Общество

Тамбовчанин не смог продать квартиру из-за долга по кредиту в 300 тысяч рублей

Лишь только этого мужчина погасил задолженность
Ксения АЛЕШИНА
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На исполнении в Советском районном отделе судебных приставов УФССП России по Тамбовской области находилось исполнительное производство о взыскании с тамбовчанина задолженности по кредиту в размере 300 тысяч рублей. Должник не спешил погашать долг и игнорировал судебные решения.

Тогда судебные приставы наложили запрет на регистрационные действия в отношении квартиры, которая принадлежала мужчине. Тамбовчанин не смог продать ее, поэтому ему пришлось прийти в отдел УФССП и полностью погасить задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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